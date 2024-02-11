Парад чудових голів у відеоогляді матчу Дженоа – Аталанта – 1:4
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Дженоа – Аталанта – 1:4 – відео голів та огляд матчу - ITALPRESS
Дженоа програла Аталанті (1:4) в рамках 24-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Тьон Копмейнерс 55’
Давіде Дзаппакоста 90+10’
Ель-Білаль Туре 90+14’
55’ Тьон Копмейнерс
90+10’ Давіде Дзаппакоста
90+14’ Ель-Білаль Туре
Дуже сумбурний і надзвичайно емоційний матч. Перші три голи були дуже красивими: де Кетеларе й Маліновський забили з гри, а Копмейнерс – зі штрафного. Два м'ячі бергамасків у компенсований час стали наслідком того, що "грифони" великими силами пішли в атаку рятувати нічию.
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Аталанта здобула четверту перемогу поспіль в рамках Серії А та закріпилася на четвертому місці турнірної таблиці. В атктиві Дженоа залишилося 29 очок, команда Маліновського розташувалася на 12-й сходинці.
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