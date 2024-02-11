Дженоа програла Аталанті (1:4) в рамках 24-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Дуже сумбурний і надзвичайно емоційний матч. Перші три голи були дуже красивими: де Кетеларе й Маліновський забили з гри, а Копмейнерс – зі штрафного. Два м'ячі бергамасків у компенсований час стали наслідком того, що "грифони" великими силами пішли в атаку рятувати нічию.

Аталанта розгромила Дженоа: Маліновський забив красу і привіз гол, де Кетеларе шедевром змушує Мілан кусати лікті

Аталанта здобула четверту перемогу поспіль в рамках Серії А та закріпилася на четвертому місці турнірної таблиці. В атктиві Дженоа залишилося 29 очок, команда Маліновського розташувалася на 12-й сходинці.