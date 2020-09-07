Парад ошибок и эпичный победный гол в видеообзоре матча Казахстан – Беларусь
В рамках 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Казахстана на своем поле уступила команде Беларуси (1:2). Смотрите видео забитых мячей и интересных моментов поединка.
Первый тайм прошел без голов. А вот на 53-й минуте белорусы все же открыли счет. Розыгрыш углового точным ударом завершил Бордачев.
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Однако, казахи сумели быстро возобновить статус-кво: Гутор отбил мяч перед собой после дальнего удара, а Аймбетов был первым на добивании. В финальной трети поединка больше атаковал Казахстан, но победу вырвала команда Беларуси. Защитник хозяев вблизи собственных ворот ввел мяч из аута прямо на Лисаковича, а форвард спокойно обошел голкипера и поразил пустые ворота.
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