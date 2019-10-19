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Парад нереализованных пенальти и удалений в видеообзоре матча Карпаты – Львов

17:05 35 Читати українською
Парад нереализованных пенальти и удалений в видеообзоре матча Карпаты – Львов
Галицкое дерби / Официальный сайт УПЛ

Матч 11-го тура УПЛ между Карпатами и Львовом завершился без голов.

44’ Назар Вербный
 
Сабино дос Сантос 79’
44’ Назар Вербный
79’ Сабино дос Сантос

Галицкое дерби забитых голов не принесло, хотя игра была переполнена эмоциями. Уже на 8-й минуте "зелено-белые" получили право на пенальти, но Гуцуляк не сумел переиграть Сарнавского. На 19-й минуте арбитр встречи Евгений Арановский приостановил матч из-за пиротехническое шоу, которое устроили фанаты Карпат. В конце тайма Вербный за грубый подкат против Приймака увидел перед собой прямую красную.

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Второй тайм запомнился нереализованным пенальти Львова – с ударом Пернамбуко справился Кудрик. Арановський уравнял составы на 79-й минуте, удалив Сабино за грубый подкат в Гуцуляка, но это никак не повлияло на ход игры – соперники так и не смогли открыть счет в этом матче.

Карпаты и Львов расписали ничью в дерби с двумя удалениями и двумя незабитыми пенальти

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