Парад нереализованных пенальти и удалений в видеообзоре матча Карпаты – Львов

Матч 11-го тура УПЛ между Карпатами и Львовом завершился без голов.

Галицкое дерби забитых голов не принесло, хотя игра была переполнена эмоциями. Уже на 8-й минуте "зелено-белые" получили право на пенальти, но Гуцуляк не сумел переиграть Сарнавского. На 19-й минуте арбитр встречи Евгений Арановский приостановил матч из-за пиротехническое шоу, которое устроили фанаты Карпат. В конце тайма Вербный за грубый подкат против Приймака увидел перед собой прямую красную.

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Второй тайм запомнился нереализованным пенальти Львова – с ударом Пернамбуко справился Кудрик. Арановський уравнял составы на 79-й минуте, удалив Сабино за грубый подкат в Гуцуляка, но это никак не повлияло на ход игры – соперники так и не смогли открыть счет в этом матче.

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