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Форвард Карпат Диогу назвал основное отличие украинского футбола от бразильского

11:10 83 Читати українською
Форвард Карпат Диогу назвал основное отличие украинского футбола от бразильского
Жоау Диогу / ФК Карпаты

Накануне матча против Львова в 11-м туре УПЛ форвард Карпат Жоау Диогу рассказал об отличиях украинского и бразильского футбола.

 

"Основная разница между украинским и бразильским футболом заключается, пожалуй, в физических нагрузках. Уже приспосабливаюсь к манере игры в Украине, несмотря на то, что прошло немного времени с тех пор, как я одел зелено-белую футболку.

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Счастлив, что забил уже два мяча за Карпаты. У меня есть опыт игры в дерби, ведь в Бразилии сыграл немало таких принципиальных матчей, поэтому полностью готов к львовскому противостоянию", – цитирует бразильского форварда официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Карпаты сыграют против Львова в субботу, 19 октября. Начало матча – в 14:00.

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