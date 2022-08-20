Первым слово взял Кристоф Баумгартнер, выступающий за Хоффенхайм. Полузащитник уже на 9-й минуте поразил ворота Байера. Находясь в окружении нескольких соперников, хавбек Хоффенхайма отважился на удар пяткой и попал в дальний угол.

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Гол Баумгартнера стал победным. Хоффенхайм сенсационно разбил Байер 3:0. "Фармацевты" провалили старт сезона – поражение во всех трех турах и последнее место.

STOP THAT CHRISTOPH BAUMGARTNER.



Best goal of the season so far?



: @ESPNFCpic.twitter.com/nlOpfqNRd3 — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) August 20, 2022

Спустя несколько минут своим шедевром отличился и Эрмедин Демирович – нападающий Аугсбурга. Босниец ударом пяткой сравнял счет в матче против Майнца. Однако этот гол не помог баварцам добыть хотя бы ничью – гости вырвали три пункта в компенсированное время.