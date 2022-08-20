Першим слово взяв Крістоф Баумгартнер, який виступає за Хоффенхайм. Півзахисник вже на 9-й хвилині вразив ворота Байєра. Перебуваючи в оточенні кількох суперників, хавбек Хоффенхайма наважився на удар п'ятою і влучив у дальній кут.

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Гол Баумгартнера став переможним.Хоффенхайм сенсаційно розбив Байєр 3:0. "Фармацевти" провалили старт сезону – поразка у всіх трьох турах і останнє місце.

STOP THAT CHRISTOPH BAUMGARTNER.



Best goal of the season so far?



: @ESPNFCpic.twitter.com/nlOpfqNRd3 — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) August 20, 2022

Кількома хвилинами пізніше своїм шедевром відзначився і Ермедін Деміровіч – нападник Аугсбурга. Боснієць ударом п'ятою зрівняв рахунок у матчі проти Майнца. Однак цей гол не допоміг баварцям здобути хоча б нічию – гості вирвали три очки в компенсований час.