Папу Гомес – о коронавирусе: Это как фильм ужасов – Бергамо превратился в город-призрак

Капитан Аталанты Алехандро Папу Гомес поделился впечатлениями от последствий пандемии коронавируса на Апеннинах.

"Это как фильм ужасов, я не преувеличиваю. 300 зараженных в день, люди умирают. Это национальная и мировая проблема. Еще неделю назад все было нормально, сейчас Бергамо превратился в город-призрак.

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Жизнь полностью изменилась. Совсем недавно люди не осознавали рисков: гуляли, ходили в рестораны. Не могу поверить, что Ливерпуль и Атлетико играли со зрителями.

В Валенсии нас даже не проверили в аэропорту, хотя мы прилетели из самой проблемной страны в Европе. В Испании 2000 случаев, они, как мы, две недели назад. Еще не понимают, что происходит", – приводит слова Гомеса Radio Club 94.7.

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