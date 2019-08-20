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"Папа, ты здесь жил?" – Роналду-младший шокирован условиями, в которых проживал его отец

10:24 380 Читати українською
"Папа, ты здесь жил?" – Роналду-младший шокирован условиями, в которых проживал его отец
Криштиану Роналду вместе с сыном

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил вместе с сыном посетить места, в которых проживал в молодости.

Обладатель пяти "Золотых мячей" в 12 лет перебрался из Мадейры в Лиссабон, чтобы иметь возможность заниматься футболом. Роналду решил посетить место своего проживания в столице Португалии вместе со своим сыном.

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Нападающий Ювентуса рассказал об эмоциях своего сына. "Я был взволнован перед тем, как увидеть место, где я вырос. Мой сын уже был на Мадейре и теперь пошел со мной сюда.

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Мы с Криштиану-младшим зашли в комнату, где я когда-то останавливался, мой сын развернулся и сказал: "Папа, ты действительно здесь жил?". Он не мог в это поверить", – цитирует Роналду AS со ссылкой на TVI.

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Ювентус Ювентус Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Криштану Роналду-младший
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