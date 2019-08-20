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Роналду признал, что заплатил Майорге, но опровергает факт изнасилования, – СМИ

08:28 185 Читати українською
Роналду признал, что заплатил Майорге, но опровергает факт изнасилования, – СМИ
Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду заплатил Кэтрин Майорге, которая обвинила звездного игрока в изнасиловании.

Криштиану Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов, но при этом он категорически отрицает обвинения в изнасиловании, передает TMZ.

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Деньги были выплачены Майорге, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ. Кэтрин заявила, что получила от Роналду эти деньги в 2010 году.

"Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов, и обе стороны договорились соблюдать условия договора о неразглашении событий того вечера", – сообщается в судебных документах по делу Роналду.

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Эти документы стали доступны недавно. В них несколько раз упоминается, что футболист заплатил Майорге. Однако, согласно этому же документам, Роналду постоянно подчеркивает, что подобное действие с его стороны не является признанием вины. Добавим, что с Роналду были сняты все подозрения по делу об изнасиловании Майорги.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия
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