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"Тату, ти тут жив?" – Роналду-молодший шокований умовами, у яких проживав його батько

10:24 2140 Читать на русском
"Тату, ти тут жив?" – Роналду-молодший шокований умовами, у яких проживав його батько
Кріштіану Роналду разом з сином

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив разом з сином відвідати місця, у яких проживав у молодості.

Володар п'яти "Золотих м'ячів" у 12 років перебрався з Мадейри у Лісабон, аби мати можливість займатись футболом. Роналду вирішив відвідати місце свого проживання у столиці Португалії разом зі своїм сином.

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Нападник Ювентуса розповів про емоції свого сина. "Я був схвильований перед тим, як побачити місце, де я виріс. Мій син вже був на Мадейрі і тепер пішов зі мною сюди.

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Ми з Кріштіану-молодшим зайшли в кімнату, де я колись зупинявся, мій син повернувся і сказав: "Тату, ти справді тут жив?". Він не міг у це повірити", – цитує Роналду AS з посиланням на TVI.

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Ювентус Ювентус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду-молодший
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