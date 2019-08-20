"Тату, ти тут жив?" – Роналду-молодший шокований умовами, у яких проживав його батько

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив разом з сином відвідати місця, у яких проживав у молодості.

Володар п'яти "Золотих м'ячів" у 12 років перебрався з Мадейри у Лісабон, аби мати можливість займатись футболом. Роналду вирішив відвідати місце свого проживання у столиці Португалії разом зі своїм сином.

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Нападник Ювентуса розповів про емоції свого сина. "Я був схвильований перед тим, як побачити місце, де я виріс. Мій син вже був на Мадейрі і тепер пішов зі мною сюди.

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Ми з Кріштіану-молодшим зайшли в кімнату, де я колись зупинявся, мій син повернувся і сказав: "Тату, ти справді тут жив?". Він не міг у це повірити", – цитує Роналду AS з посиланням на TVI.