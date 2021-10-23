Папа Римский получил от Лионеля Месси футболку с подписью "С большой любовью". Презент Франциску лично вручил премьер-министр Франции Жан Кастекс во время визита в Ватикан.

Агуэро поддержал решение Барселоны после Месси отдать 10-й номер Фати

"Дорогой брат, спасибо тебе за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту", – поблагодарил Папа Лионеля.

Напомним, Франциск, как и Месси, является аргентинцем. Также Папа является ярым футбольным болельщиком и поддерживает аргентинский Сан-Лоренсо.

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну