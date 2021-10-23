Папа поблагодарил Месси за памятный подарок
10:14 - Читати українською
Форвард ПСЖ Лионель Месси отправил презент своему соотечественнику.
Папа Римский получил от Лионеля Месси футболку с подписью "С большой любовью". Презент Франциску лично вручил премьер-министр Франции Жан Кастекс во время визита в Ватикан.
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"Дорогой брат, спасибо тебе за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту", – поблагодарил Папа Лионеля.
Напомним, Франциск, как и Месси, является аргентинцем. Также Папа является ярым футбольным болельщиком и поддерживает аргентинский Сан-Лоренсо.
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