Папа подякував Мессі за пам'ятний подарунок
10:06 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі надіслав презент своєму співвітчизнику.
Папа Римський отримав від Ліонеля Мессі футболку з підписом "З великою любов'ю". Презент Франциску особисто вручив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс під час візиту до Ватикану.
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"Дорогий брате, дякую тобі за футболку, яку ти мені прислав, за відданість справі і твою простоту", – подякував Папа Ліонелю.
Нагадаємо, Франциск, як і Мессі, є аргентинцем. Також Папа є затятим футбольним вболівальником та підтримує аргентинський Сан-Лоренсо.
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