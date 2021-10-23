Папа Римський отримав від Ліонеля Мессі футболку з підписом "З великою любов'ю". Презент Франциску особисто вручив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс під час візиту до Ватикану.

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"Дорогий брате, дякую тобі за футболку, яку ти мені прислав, за відданість справі і твою простоту", – подякував Папа Ліонелю.

Нагадаємо, Франциск, як і Мессі, є аргентинцем. Також Папа є затятим футбольним вболівальником та підтримує аргентинський Сан-Лоренсо.

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