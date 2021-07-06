Сенегалец завершил выступления на профессиональном уровне в возрасте 37 лет, утверждает Meta-ratings.

Металлист представил очередных новичков после возвращения Ярославского – трио опытных украинцев и легионер

В сезоне 2020/21 Гуйе выступал за харьковский Металл во Второй лиге – 8 матчей, один гол. Ожидается, что защитник останется и будет работать в менеджменте клуба, который вышел в Первую лигу и сменил название на Металлист.

Добавим, что Гуйе воспитывался в клубе Дуанес, из которого в 2006 году перебрался в Волын. В Украине защитник также выступал за Металлист, Карпаты, Днепр и СК Днепр-1. Папа может похвастаться 283 матчами и 5 голами в рамках УПЛ.

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