Металлист провел презентацию четырех новичков, информирует официальный сайт клуба.

Металлист попрощался со спортивным директором – легендарный экс-защитник харьковчан возглавил клуб Второй лиги

Состав пополнили голкипер Александр Рыбка, о подписании которого объявили еще в мае, защитник Андрей Цуриков, полузащитник Евгений Банада, а также колумбийский форвард Брайан Риаскос.

Цуриков прошлый сезон провел в СК Днепр-1, Банада выступал за Александрию с 2011-го, Рыбка последние два года провел в Лиепае, а Риаскос три сезона играл за португальский Насьонал.

К слову, первым новичком обновленного Металлиста стал бразилец Маилтон.

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