Сенегалець завершив виступи на професіональному рівні у віці 37 років, стверджує Meta-ratings.

Металіст презентував чергових новачків після повернення Ярославського – тріо досвідчених українців та легіонер

У сезоні 2020/21 Гуйє виступав за харківський Метал у Другій лізі – 8 матчів, один гол. Очікується, що захисник залишиться і буде працювати в менеджменті клубу, який вийшов до Першої ліги та змінив назву на Металіст.

Додамо, що Гуйє виховувався в клубі Дуанес, з якого в 2006 році перебрався до Волині. В Україні захисник також виступав за Металіст, Карпати, Дніпро та СК Дніпро-1. Папа може похизуватися 283 матчами та 5 голами в рамках УПЛ.

Перший після ван Бастена – Траоре розпочинав кар'єру босоніж, увійшов в історію Аякса та стане ударною силою Шахтаря