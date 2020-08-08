toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ

Папа Гуйе продолжит карьеру в Металле, – СМИ

21:57 - Читати українською
Папа Гуйе продолжит карьеру в Металле, – СМИ
Гуйе в Металлисте / Фото из открытых источников

Защитник Папа Гуйе не спешит завершать профессиональную карьеру игрока.

36-летний сенегалец присоединится к новообразованному Металлу, утверждает Footboom. Гуйе планировал начинать карьеру тренера, однако приглашение харьковского клуба изменило его мнение.

Бывший голкипер сборной Украины войдет в тренерский штаб Кучера в ФК Металл

Сезон 2019/20 центрбек провел за СК Днепр-1 – 13 матчей в чемпионате Украины, никаких результативных действий. Днепряне не захотели продлевать контракт игрока, поэтому он получил статус свободного агента. Новый клуб Папа собирается заявиться на Вторую лигу. Отмечается, что конечным бенефициаром Металла является Евгений Красников, с которым Гуйе работал в Металлисте.

Напомним, африканец успел поиграть за такие украинские клубы, как Волынь, Днепр, Карпаты, а также вышеупомянутые Металлист и СК Днепр-1.

"Я дорікнув Луческу і втратив місце у заявці": він грав за Шахтар та Динамо, допомагав легенді МЮ, писав історію ЧС-2006

blog_ava
Ман Сити – Реал: Зинченко указывают на дверь в миг исторического фиаско Зидана – сенсационные герои, близость 1/2 ЛЧ
03:40
23439
Теги
Папа Папа Гуйе Металл
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
19
час
:
6
мин
ОПФК Черкащина
17:30
Николаев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?