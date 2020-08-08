Папа Гуйе продолжит карьеру в Металле, – СМИ

Гуйе в Металлисте / Фото из открытых источников

36-летний сенегалец присоединится к новообразованному Металлу, утверждает Footboom. Гуйе планировал начинать карьеру тренера, однако приглашение харьковского клуба изменило его мнение.

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Сезон 2019/20 центрбек провел за СК Днепр-1 – 13 матчей в чемпионате Украины, никаких результативных действий. Днепряне не захотели продлевать контракт игрока, поэтому он получил статус свободного агента. Новый клуб Папа собирается заявиться на Вторую лигу. Отмечается, что конечным бенефициаром Металла является Евгений Красников, с которым Гуйе работал в Металлисте.

Напомним, африканец успел поиграть за такие украинские клубы, как Волынь, Днепр, Карпаты, а также вышеупомянутые Металлист и СК Днепр-1.

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