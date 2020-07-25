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Бывший голкипер сборной Украины войдет в тренерский штаб Кучера в ФК Металл

25 июля 20:30 - Читати українською
Бывший голкипер сборной Украины войдет в тренерский штаб Кучера в ФК Металл
Александр Кучер и Андрей Шевченко / Фото УАФ

Александр Кучер собрал команду специалистов для работы в харьковском клубе.

Экс-защитник Шахтера Александр Кучер станет играющим тренером ФК Металл, сообщает Sport Arena.

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В тренерский штаб 37-летнего специалиста войдут Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань. Последний был голкипером сборной Украины в 2010-2012 годах. Новоиспеченный харьковский клуб намерен заявиться в следующем сезоне во Вторую лигу.

Напомним, последним клубом Кучера были львовские Карпаты, в марте Александр сообщил о завершении карьеры.

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Александр Александр Кучер Андрей Андрей Дикань Александр Александр Призетко Металл ФК Металл
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