Папа Гуйє продовжить кар'єру в Металі, – ЗМІ

Гуйє в Металісті / Фото з відкритих джерел

36-річний сенегалець приєднається до новоствореного Метала, стверджує Footboom. Гуйє планував розпочинати кар'єру тренера, однак запрошення харківського клубу змінило його думку.

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Сезон 2019/20 центрбек провів за СК Дніпро-1 – 13 матчів у чемпіонаті України, жодних результативних дій. Дніпряни не захотіли продовжувати контракт гравця, тому він отримав статус вільного агента. Новий клуб Папа збирається заявитися на Другу лігу. Зазначається, що кінцевим бенефіціаром Метала є Євген Красніков, з яким Гуйє працював у Металісті.

Нагадаємо, африканець встиг пограти за такі українські клуби, як Волинь, Дніпро, Карпати, а також вищезгадані Металіст та СК Дніпро-1.

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