Сенегалец снова присоединится к СК Днепр-1, сообщает FCDNIPRO.com.

СК Днепр-1 объявил о подписании экс-игрока молодежной сборной Аргентины

Пока неизвестно, какую должность будет занимать Гуйе, но, скорее всего, он войдет в тренерский штаб Александра Кучера. Предыдущим местом работы стал Металлист, где он работал спортивным директором.

Напомним, Папа Гуйе является легендой харьковского клуба, за который выступал с 2006 по 2015 годы, а затем с октября 2020-го по июль 2021 года. Также успел поиграть за Днепр, Ростов, казахский Актобе и львовские Карпаты.

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