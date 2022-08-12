СК Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании аргентинца Эмилиано Пуриты.

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Защитник подписал контракт сроком на три года, а присоединился он на правах свободного агента. Последним клубом Пуриты стал греческий Волос, его контракт завершился 1 июля 2022 года.

К слову, Пурита является воспитанником Сан-Лоренцо, также играл за Арсенал де Саранди и Сан-Мартин. Эмилиано успел поиграть и за молодежную сборную Аргентины – 3 матча и 1 гол в 2016 году.

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