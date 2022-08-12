Сенегалець знову приєднається до СК Дніпро-1, повідомляє FCDNIPRO.com.

СК Дніпро-1 оголосив про підписання екс-гравця молодіжної збірної Аргентини

Наразі невідомо, яку посаду обійматиме Гуйє, але, скоріш за все, він увійде до тренерського штабу Олександра Кучера. Попереднім місцем роботи був Металіст, де він працював спортивним директором.

Нагадаємо, Папа Гуйє є легендою харківського клубу, за який виступав з 2006 по 2015 роки, а потім з жовтня 2020-го по липень 2021 років. Також встиг пограти за Дніпро, російський Ростов, казахський Актобе та львівські Карпати.

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