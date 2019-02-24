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Генк с Малиновским снова потерял очки и не смог увеличить отрыв от конкурента в борьбе за чемпионство

21:04 12 Читати українською
Генк с Малиновским снова потерял очки и не смог увеличить отрыв от конкурента в борьбе за чемпионство
Руслан Малиновский не помог Генку одержать победу

В матче 27 тура чемпионата Бельгии Генк Руслана Малиновского потерял очки. Лидер первенства не сумел обыграть Антверпен.

Чемпионат Бельгии, 27 тур

Генк – Антверпен – 0:0

После осечки Брюгге Генк имел шанс оторваться от конкурента в борьбе за чемпионство на 10 очков, однако Руслан Малиновский и партнеры эту возможность не использовали.

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Антверпен сумел взять очко на выезде – матч завершился со счетом 0:0. Малиновский провел на поле весь поединок, а Егор Назарина не попал даже в заявку Антверпена. Зато весь матч отыграл экс-форвард Динамо Дьемерси Мбокани.

Генк потерял очки во втором матче подряд, однако набрал 58 очков и продолжает лидировать в чемпионате, опережая Брюгге на 8 пунктов. У Антверпена 46 баллов – это 4 позиция.

Теги
Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия Главное Антверпен Антверпен
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