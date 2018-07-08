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Пантич близок к переходу в Райо Вальекано

15:47 93 Читати українською
Пантич близок к переходу в Райо Вальекано
Александар Пантич / фото: Футбол 24

Защитник Динамо Александар Пантич может сменить клуб. Сербом интересуется испанский Райо Вальекано.

Динамо ведет переговоры с Райо Вальекано о переходе защитника Александара Пантича. 26-летний защитник может продолжить карьеру в клубе, который вернулся в Примеру, сообщает Динамомания.

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Центрбек может перейти в Райо Вальекано на правах аренды или полноценного трансфера. Сейчас сербский защитник тренируется с молодежным составом Динамо.

Контракт Пантича с Динамо, по данным Transfermarkt, истекает 31 декабря 2021 года. Ранее Пантич, который не имел стабильного места в составе Динамо, уже выступал в Испании за Алавес, Вильярреал и Кордобу.

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