Пантич близок к переходу в Райо Вальекано

Защитник Динамо Александар Пантич может сменить клуб. Сербом интересуется испанский Райо Вальекано.

Динамо ведет переговоры с Райо Вальекано о переходе защитника Александара Пантича. 26-летний защитник может продолжить карьеру в клубе, который вернулся в Примеру, сообщает Динамомания.

Динамо – Люцерн: прямая видеотрансляция

Центрбек может перейти в Райо Вальекано на правах аренды или полноценного трансфера. Сейчас сербский защитник тренируется с молодежным составом Динамо.

Контракт Пантича с Динамо, по данным Transfermarkt, истекает 31 декабря 2021 года. Ранее Пантич, который не имел стабильного места в составе Динамо, уже выступал в Испании за Алавес, Вильярреал и Кордобу.