Пантич, Корзун и Рыбалка тренируются с дублем Динамо

Александар Пантич, Никита Корзун и Сергей Рыбалка занимаются с дублем киевского Динамо.

Выставленые на трансфер защитник Александар Пантич и полузащитник Никита Корзун тренируются с дублем Динамо, сообщает Динамомания.

Пантича сватают в варшавскую Легию, Корхуна – в Утрехт и Астану.

Также с дублем занимается хавбек Сергей Рыбалка, который провел сезон 2017/2018 в аренде в Сивасспоре.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис сообщал, что Самбрано, Пантич и Корзун пойдут в аренду или будут проданы.

