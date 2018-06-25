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Пантич, Корзун и Рыбалка тренируются с дублем Динамо

24 июня 18:48 154 Читати українською
Пантич, Корзун и Рыбалка тренируются с дублем Динамо
Александар Пантич / ФК Динамо Киев

Александар Пантич, Никита Корзун и Сергей Рыбалка занимаются с дублем киевского Динамо.

Выставленые на трансфер защитник Александар Пантич и полузащитник Никита Корзун тренируются с дублем Динамо, сообщает Динамомания.

Пантича сватают в варшавскую Легию, Корхуна – в Утрехт и Астану.

Также с дублем занимается хавбек Сергей Рыбалка, который провел сезон 2017/2018 в аренде в Сивасспоре.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис сообщал, что Самбрано, Пантич и Корзун пойдут в аренду или будут проданы.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александар Пантич Александар Пантич Никита Корзун Никита Корзун Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка
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