Пантіч близький до переходу в Райо Вальєкано

Захисник Динамо Александар Пантіч може змінити клуб. Сербом цікавиться іспанський Райо Вальєкано.

Динамо веде перемовини з Райо Вальєкано щодо переходу захисника Александара Пантіча. 26-річний захисник може продовжити кар'єру в клубі, який повернувся у Прімеру, повідомляє Динамоманія.

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Центрбек може перейти в Райо Вальєкано на правах оренди або повноцінного трансферу. Наразі сербський захисник тренується з молодіжним складом Динамо.

Контракт Пантіча з Динамо, згідно даних Transfermarkt, чинний до 31 грудня 2021 року. Раніше Пантіч, який не мав стабільного місця у складі Динамо, вже виступав в Іспанії за Алавес, Вільяреал та Кордобу.