Панков выделил плюсы для украинских футболистов в условиях кризиса

Футбольный агент Александр Панков рассказал, чем кризис в мировом футболе может помочь украинским игрокам.

"Сейчас самые благополучные условия, потому что иностранцы тяжело к нам едут. И в большинстве клубов на 70-75% играют футболисты с украинскими паспортами. И у них есть возможность себя проявлять, показывать. В последние 3-5 лет наблюдается серьезный отток футболистов в Европу.

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Когда в золотые времена украинского футбола (2010-2012 годы) футболист Первой лиги мог зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, а в Премьер-лиге получали 25-40 тысяч – им не было смысла ехать в Европу на 10-15 тысяч, поэтому что это бессмысленно. Плюс уровень клубов был очень серьезный.

А сейчас молодые ребята понимают, что нужно себя показать, чтобы уехать в Европу. Есть очень много примеров: Лунин, Малиновский, Соболь. Поэтому сейчас для развития украинских футболистов очень хорошее время", – сказал Панков в комментарии Павлу Ковчега на его странице в социальной сети Instagram.

Напомним, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Заря после 23-х туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков, Динамо идет третьим. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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