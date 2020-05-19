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Панков виділив плюси для українських футболістів в умовах кризи

21:55 101 Читать на русском
Панков виділив плюси для українських футболістів в умовах кризи
Олександр Панков / Фото з відкритих джерел

Футбольний агент Олександр Панков розповів, чим криза у світовому футболі може допомогти українських гравцям.

"Зараз найкращі умови, тому що іноземці важко до нас їдуть. І у більшості клубів на 70-75% грають футболісти з українськими паспортами. І у них є можливість себе проявляти, показувати. В останні 3-5 років є серйозний відтік футболістів в Європу.

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Коли у золоті часи українського футболу (2010-2012 роки) футболіст Першої ліги міг заробляти 10 тисяч доларів на місяць, а у Прем'єр-лізі отримували 25-40 тисяч – їм не було сенсу їхати в Європу на 10-15 тисяч, тому що це безглуздо. Плюс рівень клубів був дуже серйозний.

А зараз молоді хлопці розуміють, що потрібно себе показати, щоб виїхати в Європу. Є дуже багато прикладів: Лунін, Маліновський, Соболь. Тому зараз для розвитку українських футболістів дуже хороший час", – сказав Панков у коментарі Павлу Ковчегу на його сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Зоря після 23-х турів посідає другу сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок, Динамо йде третім. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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Олександр Панков Андрій Лунін Андрій Лунін футбольні фінанси Українці за кордоном Легіонерський хліб Едуард Соболь Едуард Соболь Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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