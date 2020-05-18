Лидеры Первой лиги платят своим игрокам на уровне УПЛ – известны зарплаты в низших дивизионах

Ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал о заработках футболистов в Первой и Второй лигах.

"Клубы-лидеры Первой лиги платят своим футболистам около 4 тысяч долларов в месяц. Это очень неплохие цифры – где-то на уровне второй шестерки УПЛ.

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В других командах – около 1000 долларов. Но в каждом клубе по-разному: у кого-то ставка, у кого-то гонорары, а у кого-то ставка и гонорары. Во Второй лиге эти суммы нужно делить на два", – сказал Болотников в программе ТаТоТаке.

Напомним, после 19 туров в Первой лиге лидирует Рух. На один пункт отстает Волынь, за которой с одинаковым количеством очков выстроилось сразу четыре коллектива – Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар и Агробизнес.

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