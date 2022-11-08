– В своей тренерской карьере найдете серьезные кадровые просчеты? Когда вы ставили на человека, а он совсем…

– Не хочу вспоминать футболиста и его фамилию, но я его наугад взял. У нас ушел Кулач, нужен был нападающий. А так я просматривал всех с утра и до вечера.

– Так а что произошло?

– Взял, а он оказался не тем, кто мне нужен (речь идет о нападающем Адеринсоле Эсеоле – прим. авторов).

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– Не по игровым качествам?

– По игровым, ну и другое. Я знал, что он любит поспать, все остальное. Спрашивал, узнавал. На сборах его будят в 11:00, у нас тренировки. А он говорит: "Зачем вы меня будите? Я заплачу штраф, нет проблем". Раз, второй, третий.

– Его агент Панков вас жестко критиковал.

– Я даже им рекламу не хочу делать. Есть такие люди – животные. Вот он настоящее животное, так и можете оставить, чтобы все посмотрели.

– Кто?

– Панков. Я подходил, разговаривал с футболистом, говорю: "Ты можешь так играть, так играть". Он отвечает: "Я так не могу. Я стою между двумя защитниками, чтобы мне прилетал мяч, и я мог забить гол". Я говорю ему, что у нас другой футбол. Был Кулач, был Степанюк – на двоих забили 22 гола, они выгрызали землю. У нас нет Месси в центре, у нас рабочая команда. Вместе отбираем и вместе атаку начинаем.

– Панкову не пытались это объяснить?

– Почему я должен объяснять? Он когда-то на меня столько грязи, дерьма вылил. Думаю, ну пускай человек пишет. Я ему позвонил: "Давай встретимся. Ты таки умный, меня назвал тренером старой закалки. Вот я старый мужчина, давай в поле встретимся, где угодно". Говорит: "Да ты не доедешь до Полтавы". Начал меня пугать. Я спрашивал, где он сидит, чтобы встретиться. Выйдем 1 на 1, сколько я там получу, но даже не буду говорить, что с тобой сделаю", – рассказал Максимов в интервью ТаТоТаке.

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