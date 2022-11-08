"Такого со мной еще не было. Говорю жене, что подписал контракт. Она – на 4 месяца? Да нет, на 4 недели. Тогда работы не было, надо было чем-то заниматься. Я отдал всю жизнь футболу, хотел заниматься любимым делом, в коллективе общаться. Конечно, это было неуважение со стороны клуба.

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Но мне всю жизнь приходилось "разгребать дерьмо". Я уже привык приходить в команды, идущие на последних местах. Ворскла тоже шла на последнем месте, нужно было отыграть 3 очка. Поставили условие взять в четырех оставшихся играх шесть или семь очков. Затем продлили контракт только на полгода. Тогда у клуба были долги, мотивации у футболистов не было", – рассказал Максимов в интервью ТаТоТаке.

Напомним, специалист возглавлял Ворсклу с ноября 2019-го, а в мае этого года ему не дали новый контракт. За этот период полтавчане достигали финала Кубка Украины, два последних сезона завершали на 5 месте таблицы УПЛ.

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