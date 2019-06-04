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Панькив исполнил патриотическую песню на посвящении в сборной Украины

4 июня 23:53 48 Читати українською
Панькив исполнил патриотическую песню на посвящении в сборной Украины
Юрий Панькив / Фото ФФУ

Новичок сборной Украины Юрий Панькив продемонстрировал свои вокальные способности в лагере "желто-синих".

Голкипер Александрии Юрий Панькив прошел традиционное посвящение в лагере сборной Украины.

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Все новички в команде Шевченко исполняют песню для партнеров по команде и тренерского штаба. Панькив выбрал себе песню "Їхали козаки" группы Тінь Сонця.

Напомним, ранее именно под эту композицию на ринг выходил украинский боксер Александр Усик.

Надеемся, что вратарские навыки Панькива в сборной Украины будут на высшем уровне, чем его вокальные данные.

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Видеоновости Юрий Панькив Юрий Панькив Украина Украина Сборная Украины
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