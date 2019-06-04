Паньків виконав патріотичну пісню на посвяті у збірній України

Україна — 4 черв 1348
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Карпати розійшлися миром із Волинню у першому матчі плей-офф УПЛУкраїна — 4 черв 2227
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Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-лігиУкраїна — 4 черв 1884
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