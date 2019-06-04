Паньків виконав патріотичну пісню на посвяті у збірній України

Новачок збірної України Юрій Паньків продемонстрував свої вокальні здібності у таборі "жовто-синіх".

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків пройшов традиційну посвяту в таборі збірної України.

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Усі новачки в команді Шевченка виконують пісню для партнерів по команді та тренерського штабу. Паньків обрав собі пісню "Їхали козаки" гурту Тінь Сонця.

Нагадаємо, раніше саме під цю композицію на ринг виходив український боксер Олександр Усик.

Сподіваємось, що воротарські навички Паньківа у збірній України будуть на вищому рівні, ніж його вокальні дані.