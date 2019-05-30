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"We are the Champions, oh my god", – Игуаин показал одно из худших исполнений легендарной песни

17:00 56 Читати українською
"We are the Champions, oh my god", – Игуаин показал одно из худших исполнений легендарной песни
Гонсало Игуаин / AFP

Нападающий Челси Гонсало Игуаин исказил слова песни группы Queen "We Are the Champions".

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

После победы над Арсеналом в финале Лиги Европы игроки Челси праздновали завоевание европейского трофея в раздевалке. Футболисты пили пиво и пели известную песню группы Queen "We Are the Champions".

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Нападающий "синих" Гонсало Игуаин загрузил в свой Instagram видео с празднования, на котором сам выполняет легендарную песню. Аргентинец с бутылкой пива исказил некоторые слова припева, а в конце спел "We are the Champions, oh my god".

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевал второй по престижности клубный европейский трофей.

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