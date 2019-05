"We are the Champions, oh my god", – Игуаин показал одно из худших исполнений легендарной песни

Нападающий Челси Гонсало Игуаин исказил слова песни группы Queen "We Are the Champions".

После победы над Арсеналом в финале Лиги Европы игроки Челси праздновали завоевание европейского трофея в раздевалке. Футболисты пили пиво и пели известную песню группы Queen "We Are the Champions".

Челси – Арсенал в финале Лиги Европы: Азар красиво прощается, Сарри закрывает рты, Жиру дает урок Ляказетту и Обамеянгу

Нападающий "синих" Гонсало Игуаин загрузил в свой Instagram видео с празднования, на котором сам выполняет легендарную песню. Аргентинец с бутылкой пива исказил некоторые слова припева, а в конце спел "We are the Champions, oh my god".

Напомним, в финале Лиги Европы Челси победил Арсенал со счетом 4:1 и завоевал второй по престижности клубный европейский трофей.

