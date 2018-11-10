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Паненка назвав найкращого виконавця пенальті, названого його іменем – і це не Мілевський

16:40 349 Читать на русском
Паненка назвав найкращого виконавця пенальті, названого його іменем – і це не Мілевський
Антонін Паненка / фото із соцмереж

Легендарний Антонін Панєнка, який вперше виконав пенальті ударом, названим пізніше в його честь, обрав найкращого серед своїх наступників.

В фіналі Євро-1976 збірна Чехословаччини у Белграді обіграла ФРН в серії післяматчевих пенальті. Вирішальний удар в активі Антоніна Паненки, який холоднокровно підсік м'яч по центру воріт.

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69-річний Паненка назвав гравця, який є найкращим виконавцем пенальті, названого іменем чеха. Своєрідним переможцем став капітан Реала Серхіо Рамос, повідомляє Sky Sports Italia.

Паненка проігнорував Франческо Тотті, який відомий виконанням пенальті саме в такому стилі у півфіналі Євро-2000. На думку чеха, саме Рамос є найкращим виконавцем пенальті таким способом. Паненка проігнорував багатьох гравців, які били пенальті в такій манері: Зідана, Пірло, Мессі та Артема Мілевського.

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Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Франческо Тотті Франческо Тотті Серхіо Рамос Серхіо Рамос футбольні курйози Антонін Паненка
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