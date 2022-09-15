Бен Фостер повесил перчатки на гвоздь в возрасте 39 лет, отклонив заманчивое финансовое предложение Ньюкасла.

Бывший вратарь Уотфорда, Вест Бромвича и Манчестер Юнайтед Бен Фостер в своём Твиттере объявил о завершении карьеры.

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Фостер заявил, что прошлым летом получил предложение подписать контракт с Ньюкаслом. Однако был вынужден отказаться от такой перспективы по семейным обстоятельствам – несмотря на то, что "сороки" удовлетворили его финансовые требования. Позже Ньюкасл в качестве свободного агента подписал Лориса Кариуса.

Ранее летом Фостер также отклонил предложение Атланты Юнайтед и вёл переговоры с Ниццей, чтобы стать дублёром Каспера Шмейхеля.

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