"Я изо всех сил пытался оправиться от моей последней травмы, но я все еще наслаждаюсь своей игрой и чувствую себя хорошо. Посмотрим, как все будет складываться.

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Я планировал уйти на пенсию после Евро, но пока еще ничего не решено. Очевидно, все становится проще, когда ты начинаешь достигать хороших результатов", – цитирует Пандева Football Italia.

Добавим, что вчера 37-летний ветеран дублем принес Дженоа победу над Наполи (2:1). Также форвард остается важным игроком Северной Македонии, которая на групповом этапе Евро встретится с Украиной.

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