Нападник Дженоа Горан Пандев може затриматися у ролі гравця довше, ніж очікував.

"Я щосили намагався оговтатися від моєї останньої травми, але я все ще насолоджуюся своєю грою і почуваюся добре. Подивимося, як все складатиметься.

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Я планував піти на пенсію після Євро, але наразі ще нічого не вирішено. Очевидно, все стає простішим, коли ти починаєш досягати хороших результатів", – цитує Пандева Football Italia.

Додамо, що вчора 37-річний ветеран дублем приніс Дженоа перемогу над Наполі (2:1). Також форвард залишається важливим гравцем Північної Македонії, яка на груповому етапі Євро зустрінеться з Україною.

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