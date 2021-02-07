Пандев не впевнений щодо завершення кар'єри після Євро – 37-річний форвард протистоятиме Україні
Нападник Дженоа Горан Пандев може затриматися у ролі гравця довше, ніж очікував.
"Я щосили намагався оговтатися від моєї останньої травми, але я все ще насолоджуюся своєю грою і почуваюся добре. Подивимося, як все складатиметься.
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Я планував піти на пенсію після Євро, але наразі ще нічого не вирішено. Очевидно, все стає простішим, коли ти починаєш досягати хороших результатів", – цитує Пандева Football Italia.
Додамо, що вчора 37-річний ветеран дублем приніс Дженоа перемогу над Наполі (2:1). Також форвард залишається важливим гравцем Північної Македонії, яка на груповому етапі Євро зустрінеться з Україною.
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