Сербский полузащитник Хоффенхайма Мият Гачинович продолжит карьеру в Панатинаикосе, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо интересуется хавбеком Хоффенхайма – у киевлян двое конкурентов

26-летний хавбек будет выступать за греческую команду до конца сезона. Кстати, одним из претендентов на Гачиновича вместе с испанским Кадисом и итальянской Салернитаной называли и киевское Динамо.

Напомним, Гачинович перебрался в Хоффенхайм из Айнтрахта летом 2020 года. В текущем сезоне провел за команду Себастьяна Хёнесса 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. Его контракт с Хоффе действует до 30 июня 2024 года. Transfermаrkt оценивает игрока в 2,8 млн евро.

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