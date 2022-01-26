Динамо оказалось среди претендентов на 26-летнего серба, сообщает TuttoMercatoWeb.

Динамо и Шахтер получили предложения от европейского клуба по поводу своих форвардов

Салернитана уже связалась с Хоффенхаймом по поводу возможной аренды Гачиновича. Впрочем, Динамо и Кадис также готовы сразиться за атакующего хавбека. В свое время Хоффенхайм заплатил за игрока Айнтрахта 3 млн евро, а сейчас Transfermarkt оценивает его в 2,8 млн евро.

Заметим, что Гачинович не может похвастаться стабильной игровой практикой в текущем сезоне – всего 6 матчей и один ассист. В последний раз серб выходил на поле еще 26 октября.

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