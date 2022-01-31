Сербський півзахисник Хоффенхайма Міят Гачіновіч продовжить кар'єру у Панатінаїкосі, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Динамо цікавиться хавбеком Хоффенхайма – у киян двоє конкурентів

26-річний хавбек виступатиме за грецьку команду до кінця сезону. До слова, одним з претендентів на Гачіновіча поряд з іспанським Кадісом та італійською Салернітаною називали і київське Динамо.

Нагадаємо, Гачіновіч перебрався у Хоффенхайм з Айнтрахта влітку 2020 року. У поточному сезоні провів за команду Себастьяна Хьонесса 6 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу. Його контракт з Хоффе чинний до 30 червня 2024 року. Transfermаrkt оцінює гравця у 2,8 млн євро.

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