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Панама – Тунис: прогноз на матч ЧМ-2018

16:14 31 Читати українською
Панама – Тунис: прогноз на матч ЧМ-2018
Панама – Тунис: прогноз на матч ЧМ-2018

Панама и Тунис встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Саранске. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Панама – Тунис состоится 28 июня на стадионе в Саранске. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Тунис. Коэффициент на победу африканской команды составляет 1.80, а потенциальный триумф панамцев оценивается баллом 4.20. На ничью ставят 3.40.

Букмекеры из Bwin в Тунис также верят больше. На победу "карфагенских орлов" коэффициент 1.83, ничья оценивается в 3.60, победа Панамы – 4.50.

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Напомним, во 2 туре Тунис разгромно проиграл Бельгии, а Панама была бита Англией. Обе команды потеряли шансы на выход из группы.

ЧМ 20183 тур

Панама - Тунис: Четверг 28 июня 2018

Панама
до матча
1
дн
:
1
час
:
56
мин
Тунис
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