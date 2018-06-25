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Топ-20 фото болельщиков 11-го дня ЧМ-2018: соблазнительные колумбийки vs горячие польки, слезы Панамы и английский дух

13:30 564 Читати українською

На чемпионате мира-2018 завершился одиннадцатый игровой день. "Футбол 24" собрал топ-20 фотографий болельщиц и фанатов, которые согрели своей красотой и азартом на трибунах.

Накануне завершился второй тур чемпионата мира-2018: Англия разгромила Панаму, Япония и Сенегал расписали зрелищную ничью, а сборная Польши разочаровала, проиграв Колумбии со счетом 0:3 и стала первой командой из Европы, потерявшей шансы на выход в плей-офф уже после двух туров соревнований.

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Болельщицы сборных Польши и Колумбии в очередной раз посоревновались в очаровании. Английские фанаты воссоздали на трибунах настоящую атмосферу британских культовых арен. Японские фанаты снова убрали за собой в присутствии представительницы императорской семьи, а сенегальцы удивили забавными нарядами.

Фото: Getty Images, EPA, AP, Sport24, Чемпионат

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
Матч окончен
0 : 3
Колумбия
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