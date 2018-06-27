Панама – Туніс: прогноз на матч ЧС-2018

Панама та Туніс зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Саранську. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Панама – Туніс відбудеться 28 червня на стадіоні у Саранську. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Туніс. Коефіцієнт на перемогу африканської команди становить 1.80, а потенційний тріумф панамців оцінюється балом 4.20. На нічию ставлять 3.40.

Букмекери з Bwin у Туніс також вірять більше. На перемогу "карфагенських орлів" коефіцієнт 1.83, нічия оцінюється у 3.60, перемога Панами – 4.50.

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Нагадаємо, у 2 турі Туніс розгромно програв Бельгії, а Панама була бита Англією. Обидві команди втратили шанси на вихід з групи.