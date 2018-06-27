toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПІВДЕННА КОРЕЯ - НІМЕЧЧИНА МЕКСИКА - ШВЕЦІЯ СЕРБІЯ - БРАЗИЛІЯ Новини ЧС 2018

Панама – Туніс: прогноз на матч ЧС-2018

16:14 107 Читать на русском
Панама – Туніс: прогноз на матч ЧС-2018
Панама – Туніс: прогноз на матч ЧС-2018

Панама та Туніс зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Саранську. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Панама – Туніс відбудеться 28 червня на стадіоні у Саранську. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Курйоз дня на ЧС-2018: Панама намагалась забити Англії гол, поки британці святкували взяття воріт

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Туніс. Коефіцієнт на перемогу африканської команди становить 1.80, а потенційний тріумф панамців оцінюється балом 4.20. На нічию ставлять 3.40.

Букмекери з Bwin у Туніс також вірять більше. На перемогу "карфагенських орлів" коефіцієнт 1.83, нічия оцінюється у 3.60, перемога Панами – 4.50.

Топ-20 фото вболівальників 11-го дня ЧС-2018: спокусливі колумбійки vs гарячі польки, сльози Панами та англійський дух

Нагадаємо, у 2 турі Туніс розгромно програв Бельгії, а Панама була бита Англією. Обидві команди втратили шанси на вихід з групи.

ЧС 20183 тур

Панама - Туніс: Четвер 28 червня 2018

Панама
до матчу
1
дн
:
2
год
:
21
хв
Туніс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Панама Панама Туніс Туніс букмекери Панама - Туніс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
21
хв
Сербія
21:00
Бразилія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук