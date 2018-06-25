Курьез дня на ЧМ-2018: Панама пыталась забить Англии гол, пока британцы праздновали взятие ворот

В матче 2 тура чемпионата мира-2018 Англия – Панама случился неординарный эпизод. Пока англичане праздновали забитый гол, игроки Панамы быстро разыграли мяч и попытались забить в ответ.

Матч 2 тура ЧМ-2018 Англия – Панама завершился победой европейцев со счетом 6:1. Эта победа позволила Англии вместе с Бельгией оформить выход из группы G. У британцев и Бельгии по 6 очков после 2 туров.

Англия – Панама – 6:1 – видео голов и обзор матча

Хет-трик в составе команды Саутгейта оформил Харри Кейн, который возглавил гонку бомбардиров Мундиаля, а дубль в активе защитника Джона Стоунза.

Однако не только это запомнилось в этом матче. После того, как Кейн реализовал пенальти и сделал счет 2:0, все игроки Англии, кроме голкипера, побежали праздновать взятие ворот за пределы поля.

Дождавшись, пока в пределах поля не осталось ни одного полевого игрока, Панама быстро разыграла мяч с центра поля. Игроки команды уже подошли практически к штрафной площадке британцев, однако их остановил арбитр матча, который заставил повторить розыгрыш мяча.

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