Палотта о заявлении президента Наполи: Что Де Лаурентис курит у себя в Неаполе?

Президент Ромы Джеймс Палотта резко ответил своему коллеге из Неаполя относительно заявления о одном владельце римского клуба и Ливерпуля.

"Я подозреваю, что у Ромы и Ливерпуля один и тот же владелец. Птичка нашептала мне об этом пару лет назад", – сказал Де Лаурентис комментируя трансфер Алиссона с Ромы в Ливерпуль.

Президент римского клуба Джеймс Палотта резко ответил своему коллеге из Неаполя.

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"Как вы думаете, что Де Лаурентис курит у себя в Неаполе?

Если он снова встретит эту маленькую птичку, то выяснит, что мы также обладаем Барселоной и Баварией", – обнародовала Рома ответ Палотты в твиттере.

Стоит отметить, что обоими клубами руководят американцы, владелец Ливерпуля – Джон Генри из Fenway Sports Group.

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