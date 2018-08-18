Палотта про заяву президента Наполі: Що Де Лаурентіс курить у себе в Неаполі?

Президент Роми Джеймс Палотта різко відповів своєму колезі з Неаполя щодо заяви про одного власника римського клубу та Ліверпуля.

"Я підозрюю, що у Роми та Ліверпуля один і той же власник. Пташка нашептала мені про це кілька років назад", – сказав Де Лаурентіс коментуючи трансфер Аліссона з Роми в Ліверпуль.

Президент римського клубу Джеймс Палотта різко відповів своєму колезі з Неаполя.

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"Як ви думаєте, що Де Лаурентіс курить у себе в Неаполі?

Якщо він знову зустріне цю маленьку пташку, то, з'ясує, що ми також володіємо Барселоною і Баварією", – оприлюднила Рома відповідь Палотти у твіттері.

Варто зазначити, що обома клубами керують американці, власник Ліверпуля – Джон Генрі з Fenway Sports Group.

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