Де Лаурентис: Алиссон перешел в Ливерпуль, потому что у них с Ромой один владелец

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис признался, что хотел приобрести вратаря Ромы Алиссона Бекера

"Рома была разобрана и затем укомплектована заново, и я не могу их оценивать. Но я бы не продал Алиссона даже при 100 млн евро.

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Я всегда подозревал, что владелец Ливерпуля владеет еще и Ромой. Птичка нашептала мне это несколько лет назад и, если это правда, они не имеют права вместе выступать в Лиге чемпионов.

Я предложил им 60 млн, но они не захотели продавать Алиссона нам, но потом я понял, что он, в конце концов, обязательно присоединится к "красным", – цитирует Де Лаурентиса Goal.com.

Ливерпуль заплатил Роме за Алиссона 75 млн евро. В прошлом сезоне Алиссон провел 37 матчей в итальянской Серии А, в которых пропустил 28 голов.

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