toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Де Лаурентис: Алиссон перешел в Ливерпуль, потому что у них с Ромой один владелец

17:46 80 Читати українською
Де Лаурентис: Алиссон перешел в Ливерпуль, потому что у них с Ромой один владелец
Алиссон / фото: ФК Ливерпуль

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис признался, что хотел приобрести вратаря Ромы Алиссона Бекера

"Рома была разобрана и затем укомплектована заново, и я не могу их оценивать. Но я бы не продал Алиссона даже при 100 млн евро.

Топ-10 самых дорогих голкиперов в истории: Кэпа сенсационно вышел в лидеры

Я всегда подозревал, что владелец Ливерпуля владеет еще и Ромой. Птичка нашептала мне это несколько лет назад и, если это правда, они не имеют права вместе выступать в Лиге чемпионов.

Я предложил им 60 млн, но они не захотели продавать Алиссона нам, но потом я понял, что он, в конце концов, обязательно присоединится к "красным", – цитирует Де Лаурентиса Goal.com.

Ливерпуль заплатил Роме за Алиссона 75 млн евро. В прошлом сезоне Алиссон провел 37 матчей в итальянской Серии А, в которых пропустил 28 голов.

Алиссон суперсэйвом продемонстрировал, почему Ливерпуль заплатил за него 75 млн евро

Теги
Трансферы Италия Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Рома Рома Аурелио Де Лаурентис Алиссон Алиссон Ливерпуль Ливерпуль Наполи Наполи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Де Брюйне выбыл на 3 месяца из-за травмы
    Англія — 14:33173 Де Брюйне выбыл на 3 месяца из-за травмы
2
час
:
12
мин
Жирона
21:15
Вальядолід
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук