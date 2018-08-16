Де Лаурентис: Болельщики, которые твердят об усилении, какие-то наркоманы или сумасшедшие

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис ответил на критику со стороны болельщиков команды, которые возмущены тем, что клуб не покупает игроков этим летом.

"Мне не очень нравится, когда в команде очень много нападающих. Нужно дать тренеру поработать с игроками, которые есть, прежде чем кого-то подписывать. Болельщики, которые твердят об усилении, какие-то наркоманы или сумасшедшие.

Де Лаурентис: Ведем переговоры с Оспиной, а цена Белотти завышена

Если фанаты хотят критиковать меня, потому что Наполи не подписал игроков, которых они хотят, то пусть критикуют. Они хотят, чтобы я тратил миллионы на игроков, а сами потом "зайцами" проходят на стадион и покупают поддельную форму команды на рынке", – заявил Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss.

Наполи этим летом подписал только хавбека Фабиана Руиса с Бетиса, вратаря Удинезе Алекса Мерета и молодого защитника Лиля Кевина Малькуи.