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Де Лаурентис: Болельщики, которые твердят об усилении, какие-то наркоманы или сумасшедшие

15:46 82 Читати українською
Де Лаурентис: Болельщики, которые твердят об усилении, какие-то наркоманы или сумасшедшие
Аурелио Де Лаурентис / фото из соцсетей

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис ответил на критику со стороны болельщиков команды, которые возмущены тем, что клуб не покупает игроков этим летом.

"Мне не очень нравится, когда в команде очень много нападающих. Нужно дать тренеру поработать с игроками, которые есть, прежде чем кого-то подписывать. Болельщики, которые твердят об усилении, какие-то наркоманы или сумасшедшие.

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Если фанаты хотят критиковать меня, потому что Наполи не подписал игроков, которых они хотят, то пусть критикуют. Они хотят, чтобы я тратил миллионы на игроков, а сами потом "зайцами" проходят на стадион и покупают поддельную форму команды на рынке", – заявил Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss.

Наполи этим летом подписал только хавбека Фабиана Руиса с Бетиса, вратаря Удинезе Алекса Мерета и молодого защитника Лиля Кевина Малькуи.

Теги
Трансферы Италия Аурелио Де Лаурентис Трансферы Чемпионата Италии Наполи Наполи
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