Палмейрас официально представил Луиса Адриано – презентацию посетила также очаровательная девушка бразильца

Бразильский форвард Луис Адриано примерил футболку Палмейрас.
Бразильский клуб презентовал для журналистов своего нового форварда Луиса Адриано, сообщает официальный сайт Палмейрас.
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32-летний форвард досрочно разорвал контракт с московским Спартаком и подписал соглашение с бразильским клубом до 2023 года.
В Украине Луис известен своими выступлениями за Шахтер, цвета которого защищал в 2007-2015 годах.
В прошлом сезоне чемпионата России Адриано провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.
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