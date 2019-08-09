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Палмейрас официально представил Луиса Адриано – презентацию посетила также очаровательная девушка бразильца

11:42 147 Читати українською
Палмейрас официально представил Луиса Адриано – презентацию посетила также очаровательная девушка бразильца
Луис Адриано / Фото ФК Палмейрас

Бразильский форвард Луис Адриано примерил футболку Палмейрас.

Бразильский клуб презентовал для журналистов своего нового форварда Луиса Адриано, сообщает официальный сайт Палмейрас.

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32-летний форвард досрочно разорвал контракт с московским Спартаком и подписал соглашение с бразильским клубом до 2023 года.

В Украине Луис известен своими выступлениями за Шахтер, цвета которого защищал в 2007-2015 годах.

В прошлом сезоне чемпионата России Адриано провел 23 матча, в которых отметился 6-ю голами и 5-ю ассистами.

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ЛЮБЛЮ! 10!!! @palmeiras

Допис, поширений Катюша Дорожко (@dorozhko)

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Шахтер Шахтер Мир Спартак Москва Спартак Москва Трансферы Спартака Палмейрас Палмейрас Луис Адриано Луис Адриано
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