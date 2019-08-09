Палмейрас офіційно представив Луїса Адріано – презентацію відвідала також чарівна дівчина бразильця

Бразильський форвард Луїс Адріано приміряв футболку Палмейраса.

Бразильський клуб презентував для журналістів свого нового форварда Луїса Адріано, повідомляє офіційний сайт Палмейраса.

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32-річний форвард достроково розірвав контракт із московським Спартаком та підписав угоду з бразильським клубом до 2023 року.

В Україні Луїс відомий своїми виступами за Шахтар, кольори якого захищав у 2007-2015 роках.

В минулому сезоні чемпіонату Росії Адріано провів 23 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами.

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